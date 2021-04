Aneta Parišková (47) zmenila bydlisko a spolu s rodinou sa presťahovala do amerického Orlanda. Po náročnom boji s ťažkou chorobou, keď prišla aj o vlasy, nosila parochňu, no už ju vôbec nepotrebuje.

Bude to skoro rok, odkedy Aneta Parišková na sociálnej sieti všetkých šokovala, že bojuje so zákernou rakovinou. Prišla o vlasy a keď sa vrátila do vysielania, nosila parochňu.

Aneta Parišková Zdroj: instagram.com/TV JOJ

Prednedávnom sa spolu s rodinou presťahovala do Ameriky, kde jej manžel má rodinu. Na spoločnej fotke z amerického Orlanda vidieť, že vlasy jej už výrazne narástli a že si spoločnosť svojich troch chlapcov dosýta užíva.