Aneta Parišková je veľká bojovníčka. Hneď ako jej lekári oznámili hroznú správu, sa rozhodla nevzdať sa a zo všetkých síl sa pustila do náročnej bitky s chorobou. O svojom zdravotnom stave pravidelne informovala skalných fanúšikov a dokonca zverejnila fotky z chemoterapií či bez vlasov. Našťastie liečba bola účinná a Aneta sa má čoraz lepšie. „U nás, medzi nami, ktorí sme prekonali rakovinu, sa ani tak nehovorí o vyliečení, ale o remisii, čiže rok som v remisii a pevne verím, že sa mi tá pliaga už nevráti a že to takto zostane,“ prezradila pred pár týždňami v Smotánke.

Aneta Parišková prehovorila, ako je na tom zdravotne. Zdroj: TV MARKÍZA

Parišková tak patrí k najviac rizikovej skupine. No keď prišlo na rad očkovanie, aj ona bola spočiatku na vážkach. „Aj ja som váhala, lebo celá tá pandémia tu bola v čase, keď som bola diagnostikovaná, ležala som v nemocnici. Rakovina lymfatického systému znamená aj to, že vaša imunita je úplne preč. Takže ja som premýšľala a celkom mi hlava nebrala, ako sa mi môžu vytvoriť protilátky, keď mám oslabenú imunitu. No ja vždy dám na rady odborníkov a ľudí, ktorým dôverujem, takže keď mi môj onkológ doc. Drgoňa, ktorý mi zachránil život, povedal, že sa mám dať zaočkovať, tak som si povedala, že nie je dôležité, čo si o tom myslím ja, ja nie som onkológ. Tvrdí to odborník, ktorému dôverujem. Každý sa musí sám rozhodnúť. Ja nebudem chodiť nikoho presviedčať. Ja som prijala zodpovednosť spolu so svojou rodinou. Ostatní sa musia zamyslieť nad tým, prečo nie,“ povedala nám Aneta.

Aneta Parišková Zdroj: instagram.com/TV JOJ

„Ja som zaočkovaná a aj celá moja rodina je, aj moji rodičia. Dokonca už sa išli dať zaočkovať aj treťou dávkou a vôbec som ich nemusela presviedčať. Rovnako ako môj brat či švagriná,” pokračovala a vyjadrila sa aj k lockdownom. ,,Mňa to nesmierne zasiahlo, veľmi ma stresovalo, že mnohí prišli o prácu. Aj ja som musela zatvoriť škôlku na dlhé obdobie. Musela som sa postarať o moje učiteľky, aby mali z čoho žiť. Keď si predstavím ľudí, ktorí pracujú v gastre, hoteloch, kaderníčky, ženy samoživiteľky... trápi ma osud iných ľudí. Vzhľadom na všetko som rada za každý jeden deň, že som sa ho vôbec dožila. Pandémia je pandémia, ale pre mňa je najdôležitejšie, že som tu,“ povzdychla si. A čo si myslí o očkovaní detí? „Ja mamičky, ktoré váhajú, úplne chápem. Aj tú ich pochybnosť. Skôr je dôležité zaočkovať starších ľudí, lebo ak nás má očkovanie chrániť a zabrániť tomu, aby sme zomreli alebo aby sme sa v ťažkom stave dostali do nemocnice, tak si myslím, že primárne ľudia nad 50 rokov by mohli o tom pouvažovať,“ dodala.

