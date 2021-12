Aneta žije striedavo na Slovensku a v Amerike, kde má prácu a dcéry z predchádzajúceho vzťahu jej manžel Miro. Ako teda strávia tohtoročné sviatky a kde budú? „Určite budeme na Slovensku. Ježiško totiž chodí len do Košíc. Pre naše deti a môjho brata neexistuje, že by sme neboli na Štedrý deň v Košiciach. My sa spoločne tiesnime v tom maličkom 3-izbovom byte, kde bývajú moji rodičia. Vždy je tam zachovaný krásny rituál, keď deduško zazvoní na zvonček a otvoria sa dvere do obývačky a ideme sa pozrieť na stromček. Moje a naše Vianoce sú o tom. Som rada, že sa nám to takto darí zachovávať,” reagovala nám Parišková.

Aneta Parišková Zdroj: Noro Skaličan

