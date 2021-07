Herec a scenárista Andy Kraus (53) sa v roku 2017 dal dokopy so sympatickou blondínkou Jankou (35) a na jeseň 2019 sa im narodila dcérka. Necelý rok nato nasledovala svadba. Andy sa krátko pred 1. výročím sobáša otvoril so súkromím a porozprával nám aj o tom, čo sa u nich za ten čas zmenilo.

Andy Kraus sa druhýkrát oženil v auguste 2020, keď sa jeho vyvolenou stala o 18 rokov mladšia snúbenica Janka. Ako plánujú osláviť 1. výročie svadby? „S prekvapeniami pre moju manželku je to veľmi ťažké, ona je veľmi netrpezlivá. Vždy to nejako zo mňa vytiahne. Nejako si to vždy všimne a vycíti,” prezradil nám nedávno Kraus, ktorý vzápätí priznal, že život sa mu nejako výrazne od svadby nezmenil.

Oslava 15 rokov natáčania komediálneho seriálu "Susedia". Zdroj: EMIL VAŠKO

„Rozdiel medzi tým, čo bolo pred manželstvom, a tým, čo je po manželstve, nevidím. Svadba neurobila nejaký veľký rozdiel. Najväčší rozdiel je narodenie malej dcéry. To bol zlomový moment, tam je ten posun k niečomu navyše. Ale užívam si to, celý ten rodinný život,“ porozprával nám trojnásobný otec, ktorý si najmenšiu princeznú môže teraz užívať viac, ako to bolo pri jeho dvoch starších deťoch. „Strašne si to teraz vychutnávam. Niežeby som si to nevychutnával aj predtým, keď boli moje staršie deti malé, ale vtedy som nemal toľko času. Teraz je toho času predsa len o niečo viac. Máme veľmi silný vzťah spolu, sme veľmi prepojení,“ prezradil Andy.

To, či by si vedel ešte predstaviť mať aj štvrté dieťa, už tak ružovo nevidí. „To je také, že by to bolo už veľmi náročné, lebo napriek všetkému je roboty ešte stále dosť. Sú dni, keď by sme to bez aupairky nezvládli. Možno, keď dokončíme chalupu a dáme sa do nejakého pokoja. Možno, keď sa skončia Susedia a ešte nebudem mať 60 rokov, tak si povieme, že áno,“ povedal herec, ktorý v utorok oslávi 54. narodeniny. Andy spomenul, že s malou dcérkou tak trávi čas aj opatrovateľka, s ktorou si sadli.

„Áno. Absolútne. Chodí k nám na 4 hodiny. Predpoludním si ju vychutnávame my a popoludní väčšinou pracujem. Nemám potom výčitky, že nie som s dieťaťom,“ vysvetlil nám, prečo sa tak rozhodli. Mať opatrovateľku v súčasnosti nie je už nič výnimočné, no je pravda, že nie každý si ju, naopak, môže dovoliť. Rodinka si popri Krausovej práci so seriálom Susedia užíva leto v rámci možností a chystá sa aj do Grécka. Na jeseň sa totiž hercova manželka vracia do práce. „Od septembra ide malá do jasiel a manželka do práce. Tak zase pôjdeme v takom inom režime,“ dodal.

