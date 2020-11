Seriál Pumpa, v ktorom pumpár Mišo Kubovčík a taxikár Dano Heriban rozoberajú kauzy uplynulých siedmich dní, si len za niekoľko týždňov získal obrovské množstvo verných fanúšikov. Na čerpačku v Lozorne zavítal už pán profesor Vladimír Krčméry, boxer Tomi KID Kovács či minister obrany Jaroslav Naď. Najnovšie sa však televízii podaril skutočne husársky kúsok. K Mišovi a Danovi zavítal samotný kapitán Andrej Danko.

Na pumpu vošiel v sivej športovej mikine, pred svojím vstupom mal na hlave kapucňu a jeho jedinou podmienkou bolo, že chce ísť na pľac ako posledný. A keďže seriál sa natáča vo štvrtok v neskorých hodinách, bývalý predseda parlamentu bol na natáčaní takmer do druhej rána. Minister Naď si minulý týždeň odniesol z pumpy hotdog, Danko si kúpil panini.

Natáčanie nového seriálu s názvom Pumpa. Na fotke je Andrej Danko. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO



,,Pre mňa to bola nová životná skúsenosť. Bol som zaskočený tým, aký obrovský počet ľudí sa na tom podieľa a akí boli úžasní. Niečo také som zažíval po prvýkrát. Verím, že to ľuďom spríjemní sobotný večer v tejto ťažkej dobe. Tak som to celé aj bral a práve preto som to prijal,“ povedal nám Andrej Danko, ktorý si celé natáčanie veľmi pochvaľoval.

,,Sú to veľmi milí ľudia. Pristupoval som k ním s rešpektom, lebo aj to ich herecké úsilia má rôzne úskalia. Sú to páni herci, ja ich mám aj celkom rád, kvôli ich bezprostrednosti. Dúfam, že som ich nesklamal,“ pokračoval Danko. ,,Trému som nemal, bolo to skôr také napätie, aby som to tvorcom nepokazil. Pristupoval som k tomu s rešpektom. Toto je niečo nové. Nerád by som niekomu ničil jeho prácu. A aké to herecky bolo, to posúdiť neviem. Celé natáčanie trvalo asi hodinu," dodal. Jeho výkon si môžete pozrieť dnes večer na RTVS.