Hudobným hosťom v nedeľnom priamom prenose bola kapela Vidiek. Z osudia v ten večer žrebovali spevák Janko Kuric, operný spevák Titusz Tóbisz či herečka z filmu Loli Paradička Kamila Mitrášová. A potom to prišlo. Do štúdia nabehol Andrej Bičan a už pri otváraní obálky s heslom začal s divadielkom. „Čo by si ty robil, keby si vyhral 100-tisíc eur?“ zisťovala Vera Wisterová. „Ja sa skôr pýtam, čo urobíte vy, keď vytiahnem sám seba. V hľadisku mám mobil, ja okamžite odbehnem, keď budem sám seba vyťahovať. Je to malá pravdepodobnosť, ale história televízie by to prijala podľa mňa, že by som sa vytiahol. Ja som v osudí, aj celá moja rodina,“ začal zo seba chrliť Bičan.

Andrej Bičan chcel vedieť, či sú v osudí aj moderátori. Zdroj: RTVS

Po dokrútke však pokračoval ďalej. „Ja som zaočkovaný, neváhal som ani sekundu. Tá myšlienka je veľmi jednoduchá. Nie je subjektívne očkovanie, aby som ja neochorel, ale aby som nenakazil svojich blízkych. Mám starých rodičov, mal som starú mamu, ktorá zomrela počas covidu. Nezomrela na covid, zomrela na gangrénu. Ale keby existovala očkovacia látka proti gangréne, tak určite by som tlačil na starú mamu, aby si to dala. Keby existovala očkovacia látka proti rakovine, tak je predsa prirodzené, aby sme si tú očkovaciu látku zabezpečili a ochránili sa tak,” prihováral sa Slovákom a sám priznal, že mal z toho aj obavy, ale stálo mu to za to.

,,Ja som to tiež dlho zvažoval, pretože mám kopu zrazením po koži a bolo tam to riziko, že budem mať vedľajšie účinky po vakcinácii, avšak keď som sa pozrel na tie prieskumy, zistil som, že je to taká malá zanedbateľná čiastka vs. to, aká pravdepodobnosť je, že by som mohol dostať covid, že som si zvolil vakcínu. Riskol som to, hoci som nemal možno to správne telo na tú vakcínu.“ No keďže už rozprával poriadne dlho, Marcel Forgáč sa ho snažil stopnúť.

„Sme radi, že si tu, že sa ti darí,“ reagoval, no Bičan neskončil a ešte rozpovedal príbeh z jeho okolia, ako jeden príslušník rodiny nakazil ďalšieho a ten zomrel. „Myslím, že je čas, aby sme otočili list a išli na veselšiu tému a začali žrebovať,“ zakročil rázne Forgáč. Bičan však opäť nesklamal. „Už to mám, držím lístok. Ja ho nepustím. Teraz prievan by ho odfúkol,“ vtipkoval a potom to zaklincoval.

„Vy tam máte lístok, vy ste očkovaní?“ vybalil na moderátorov. „Ehm, áno. Sme očkovaní, ale lístok tam nemáme,“ reagoval prekvapený Marcel. „Prečo?“ dobiedzal Andrej. „Bolo by to veľmi zvláštne. Pretože tá možnosť tu stále je,“ vysvetlil mu Forgáč.

