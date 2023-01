Bičan 14 rokov neodmysliteľne patril k súťažnej relácii 5 proti 5, ktorej nedávno zazvonil umieračik. Toho už onedlho nahradí Juraj Šoko Tabaček s novým projektom. S koncom relácie si tak moderátor trochu mohol vydýchnuť a venovať sa iným veciam. „Áno, oddychujem. Ono sa to nezdá, ale už od mája nevyrábam. Bol som v takej vysokej frekvencii na obrazovkách, že tu ani nejde o to, v akom ďalšom projekte budem. Oddych si zaslúži odo mňa aj ten divák. To, že relácia sa skončí, si divák uvedomí až v momente, keď už naozaj nebudú na obrazovkách ani reprízy,” povedal nám s tým, že konečne má viac času aj na snúbenicu.

Bičan chce oživiť Maxihru, ktorá bola v roku 2000 populárna medzi mladými divákmi. Bude mať však iný formát. Zdroj: archív

„Máme aj malého psíka. Všetko má svoj čas, všetko príde. Pripravujem aj nejaké televízne projekty, kde nefigurujem ako moderátor, ale dramaturg, producent. Zháňam peniaze na novú Maxihru, tak uvidíme, či sa mi to podarí. Bude to mať ale iný formát. Mám pripravený projekt do divadelných sál a do kultúrnych domov, takže keď si oddýchnem a budem cítiť, že teraz je ten správny čas, začnem skúšať divadelné predstavenie. Je to ,one man show’ so všetkými celebritami na Slovensku, takže sa na to veľmi teším,” prezradil nám svoje najbližšie plány.

A tie má aj v súkromí. Nie je žiadnym tajomstvom, že Andrej už 8 rokov randí s výrazne mladšou partnerkou, ktorá na ruke nosí zásnubný prsteň. Bude tak konečne svadba, keď má teraz menej práce? „Áno, už dúfam, že v priebehu tohto roka. Už je to blízko. Detaily však ešte nemáme. Napriek tomu, že už mesiace nenakrúcam, máme toho toľko, že neviem, kde mi hlava stojí. Treba to mať dobre premyslené, vtedy ten deň bude dokonalý,” dodal.