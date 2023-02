Spisovateľka Hana Lasicová si tetu Anku, ktorá sa starala o jej mamu Magdu a tetu Emíliu, pamätá iba trochu, no jej odkaz chcela zanechať ďalším generáciám. Preto ešte pred 10 rokmi napísala román Slúžka o tom, ako sa odstrkované dievča z Banskej Štiavnice pretĺkalo životom v prvých rokoch služby ešte za rakúsko-uhorskej monarchie. Krátko po tom, ako v roku 2013 vyšla spomínaná kniha, sa Hane Lasicovej ozvala režisérka a scenáristka Mariana Čengel Solčanská. Slovo dalo slovo a začalo sa pracovať na filme.

Premiéra filmu Slúžka Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

No a ten sa konečne dočkal svojej slávnostnej premiéry. Do nákupného centra Bory Mall v Bratislave prišlo mnoho známych tvárí, ktoré boli na tento silný príbeh zvedavé. Nechýbali, samozrejme, autorka knihy Hana Lasicová, jej mama Magda Vášáryová, režisérka Mariana Čengel Solčanská, predstaviteľka filmovej slúžky Dana Droppová a dorazili aj ďalší herci z filmu Zuzana Mauréry či Margo Igonda. Premiéru si nedali ujsť ani Soňa Müllerová, Zuzana Smatanová, Dano Dangl, Ľubica Čekovská a do kina si odbehli aj Andrej Bičan so svojou o 20 rokov mladšou snúbenicou Michaelou. Pri pohľade na nich sa však dalo doslova povedať, že si na premiéru odbehli z nákupov. Kým všetci hostia boli elegantne nahodení, Bičan s partnerkou mali na sebe hrubé bundy a svetre...

