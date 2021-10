Janke chutí od prvého dňa a nemá potrebu nič verejne komentovať či zhadzovať ostatných. Radosť pozrieť na jej prázdny tanier. V stredu po predjedle všetci riešili, ako je to možné, že toľko zje a vôbec nepriberie. „Dúfam, že mi to tu niekde potom nevygrciaš,” reagoval Andrej. Janku to šokovalo a hneď sa bránila.

Andrej Janku nešetril. Zdroj: tv joj

„Ty si sa zbláznil. To by bola strašná škoda dávať to von. Troška sa ma dotklo, že ma podozrievate z takejto hlúposti,” reagovala herečka, na ktorej bolo vidieť, že ju to ranilo.

Prečítajte si tiež: