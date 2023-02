Hoci Andrea Verešová (42) si priala, aby sa jej dcéra stala modelkou, Vanessu (15) zlákal šport. Venuje sa snoubordingu a rozmýšľa, že by sa presťahovala do zahraničia, za snehom. Táto predstava sa Andrei veľmi nepáči.

Verešová rieši situáciu, že jej staršia dcéra onedlho asi vyletí z hniezda. „Česká republika bude vždy mojím domovom, ale chcela by som bývať v zahraničí. Pre snoubord by bolo ideálne Colorado v Amerike,“ zverila sa Vanessa v rozhovore pre Deník.cz. „Na predstavu, že vyletí z hniezda, si už pomaly zvykám, ale je to veľmi ťažké, lebo dom bez detí je veľmi prázdny,” priznala Verešová obavy pre denník Aha! Svoju dcéru napriek tomu plne podporuje.

Andrea Verešová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CmwdQnPMnar/

„Samozrejme, bude mi smutno, ale na druhej strane sa hovorí, že máme deti naučiť čo najviac vecí, aby sa o seba vedeli postarať, a dať im krídla. Keď bude chcieť vyletieť z hniezda, nezabránim tomu. Ale chcem tu pre ňu vždy byť a chcem, aby vedela, že kedykoľvek to bude potrebovať, má sa kam vrátiť. Bude tu mať zázemie a bezpečný prístav,“ dodala modelka.

