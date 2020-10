Medzi detektívov do Zlatej masky zavítala aj modelka Andrea Verešová (40). Tá si natáčanie poriadne užila, no ako sa správala v zákulisí? Mala nejaké hviezdne maniere? A takto sa vyjadrila na adresu hereckej ikony Jiřiny Bohdalovej!

Andrea došla do Budapešti o deň skôr. Z Prahy doletela a na letisku ju čakal šofér. Bývala v hoteli Hilton (izba produkciu vyšla za noc okolo 300 eur), kde bývali aj ostatní členovia – detektívi, moderátor Pyco, hlavná produkcia, kreatíva a režisér. Hneď ako sa ubytovala, tak si v bare s hlavným kreatívnym štábom dala pivo a popritom sa pripravovala na program. Na úlohu detektívky sa veľmi tešila. „Produkcia ma najskôr oslovila, aby som bola jedna z protagonistiek šou, aby som bola jednou z tých masiek. Priznám sa však, že som sa zľakla, lebo sa necítim, že by som dokázala byť v úlohe speváčky a podávať také výkony, ako tam dávajú konkrétne masky, čo som videla. Ale povedala som, že v prípade porotkyne si to rada vyskúšam, to by ma bavilo. Takže ďakujem za túto príležitosť, veľmi sa mi šou páčila a bol to fajn zážitok,“ priznala Andrea.

Andrea Verešová v Zlatej maske. Zdroj: tv joj

V priestoroch televízie mala vlastnú šatňu a hneď, ako sa vrátila potulkami po Budapešti, išla do maskérne, kde jej urobili vlasy a mejkap. Potom si skúšala šaty – stylovala ju Sandra Žigová (dvorná stylistka Lucie Bílej). „Andrea Verešová bola veľmi profesionálna a milá. Skúsila si asi troje šiat, všetky jej dokonali sadli. Biele sme zvolili kvôli farebnosti, hodila sa mi s nimi medzi detektívov do panelu,“ odôvodnila Sandra Žigová. ,,Zvolila si minišaty, ktoré zvýraznili jej dokonalú postavu, štíhle nohy a super prsia,“ dodala.

Po epizóde už cestovala rovno domov, do Prahy. „Pani Bohdalová, to je pre mňa jedna veľká dáma par excellence. Je to neskutočné, ako dáma v jej veku vyzerá a je stále duchaprítomná, vtipná, pohotová, milá. Je veľkým príkladom toho, že žena môže aj v tomto veku žiť naplno, stále sa baviť a byť aktívna. To je pre mňa krásne. Človek to nemusí vzdať v 80-ke, lebo má 80. A ona je tým vzorom. Klobúk dolu. Obdivujem ju za to,“ tešila sa Verešová a pochvaľovala si aj mužských kolegov. „Úlohu detektívky som si veľmi užila. Mala som vtipných kolegov detektívov, s ktorými sme sa od začiatku do konca natáčania skvele bavili. S Jakubom Prachařom sa poznám veľmi dobre, niekoľkokrát sme spolu pracovali a mám ho veľmi rada. Celkovo si myslím, že sa zišla skvelá partia a veľmi dobre sa nám robilo.“

