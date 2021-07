Andrea má 41 rokov, no postavičku má aj po dvoch deťoch ako lusk. Niet divu, že sa neustále chváli krivkami v úsporných bikinách či odvážnych šatách. Sexi zábermi nešetrí ani počas jej terajšej dovolenky v Grécku. Najnovšie sa pochválila nádherným predĺženým topom a štýlovými zlatými sandálkami, ktoré vyzerajú, ako by jej ich požičala nejaká grécka bohyňa. Čo si však niektorí všimli, je to, že aj dokonalá Andrea má na sebe predsa len malú chybičku krásy. Neustále nosenie úzkych lodičiek s vysokými podpätkami spôsobili, že sa jej trochu zdeformoval palec na nohe. Alebo... Žeby sa iba krivo postavila?

Andrea Verešová dovolenkuje na gréckom ostrove Santoríni. Zdroj: Instagram

