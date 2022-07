Fero si Andreu zobral na paškál už viackrát. Tentoraz ho pobavil jej rozhovor, ktorý poskytla Čechom, a jeho paródia bola na svete. Prvá otázka bola, akým názvom filmu by opísala svoj život. „Mrazivá vášeň, hahaha, ale zasa taká mrazivá neni. Alebo Smyslná orchidej? Vidíte. Znáte ten film? Ten je krásny,“ odpovedala modelka českému redaktorovi s čudným smiechom. Snažila sa byť vtipná aj pri druhej otázke, ktorého filmového hrdinu by zobrala na opustený ostrov. „Jakého hrdinu? Hele, klidne tebe, s tebou musí být určitě sranda, zábava, viď? By si mi zaspíval, by sme se pobavili, zatancovali,” reagovala lámanou češtinou Andrea.

Fero a jeho paródia na kuchárku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CHf8kAqHtYw/

Neobišla ju ani otázka, aký je podľa nej najhorší beauty trend. „Úplne vytrhané, skoro nulové obočí,“ smiala sa Andrea. Fero Joke okamžite reagoval vtipnou paródiou. „Divoká jízdo, hahahaha. Jak kdy, divoká už tak není, že jo, no to víš, jak se zadaří. Jakýho hrdinu? Hele, já bych se sebou zobřala taky mou kamarátku, která mi míchá kolagén. Hele, já sem po něm vypnutá nejenom v hlavě, taky na pleti, čo je hodně dobrý jako, viď? A hele, já jsem taky hrdinka. Já za to, že sem se naučila česky za dvacet let, co je hodně dobrý jako, viď?” zabával sa Fero prezlečený za Andreu.

