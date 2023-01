Čo by to bolo za akciu, kde by sa objavila Andrea Verešová a nepútala by na seba pozornosť? A rovnako je to u nej aj v súkromí či na dovolenkách, kde sa rada otŕča. Viacerí si určite pamätajú, ako v minulosti „unikli“ jej nahé fotky z vane či jej súkromné video z intímnych radovánok. Jej nahé telo tak už videl azda každý. „Najlepšia časť dňa,“ napísala nedávno Verešová k fotke, ktorá ju zachytáva na lôžku v salóne. Modelka si išla dopriať masáž. Ešte predtým sa však stihla vyfotiť hore aj dole bez. Prsia na sociálnej sieti úplne neukázala, cez bradavku si totiž prelepila biely štvorček.

Andrea Verešová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CmwdQnPMnar/