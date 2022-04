Verešová sa ako vždy predviedla v šatách od Jany Pištejovej. „Andrejka napriek zdravotným problémom s kolenom prišla, zložila ortézu a stala sa súčasťou tejto krásnej šou. Ani netušíte, ako veľmi si to vážim! Ešte v deň prehliadky to vyzeralo, že to nedáme. Myslím, že málokto si problém všimol, a to je dobre,” napísala Pištejová. „Janička, pre teba aj na koniec sveta! Vieš, že ťa milujem a tvoju tvorbu veľmi obdivujem. Bola to trochu výzva. Koleno ma síce trápi a chôdza bola pomalá a neistá, ešte večer to vyzeralo, že nebudem môcť chodiť, ale nakoniec sme to dali,” reagovala Verešová.

Modely Jany Pištejovej. Zdroj: Instagram Jana Pištejová

Prečítajte si tiež:

POZRITE sa, ako vyzerá mladá MILENKA manžela Veroniky Žilkovej: PREBOHA, veď vyzerá AKO..UFF!



Cibulková ukázala terasu a ešte niečo iné... WOW, TIE NOHY jej môžu konkurentky ticho závidieť!



Ivana Gáborik dostala KOŠOM! Jej manžel ODMIETOL..Nadšená nebola ani jej DCÉRA



NEUVERÍTE čim si Ján Koleník ZARÁBAL pred rokmi..Dokonca ste ho mohli pri tom aj STRETNÚŤ!