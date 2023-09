Jeho rodičia sa presťahovali do Ameriky za víziou lepšieho života, no blondiaka to stále ťahá späť ku korenom. Do šou sa prihlásil aj preto, aby si našiel Češku alebo Slovenku, s ktorou si založí rodinu. No keďže je to rodený Američan, jeho čeština je často mimoriadne vtipná. Aj preto sa niekedy ostatným prihovorí po anglicky.

CHRIS (21) Floridský amor! Vracia sa späť z USA, aby našiel Češku alebo Slovenku, s ktorou si založí rodinu, po ktorej veľmi túži. Zdroj: TV Markíza

„Niečo slovenský brácho,” povedal mi Sandro. „gute Nacht!” okamžite zareagoval Chris a všetci dostali záchvat smiechu. „Slovensky? Slovensky rozprávajú iba príšery. Tak poďme spať,” zaklincoval to kučeravý Američan.