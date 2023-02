Alžbeta Ferencová (30), umeleckým menom Zea, momentálne hviezdi v jojkárskej minisérii Iveta. Tá sa pomaly chýli ku koncu, no šepká sa, že diváci sa môžu tešiť na druhú sériu. Speváčka na stvárnenie svojráznej Trebišovčanky počúva samé chvály, no od niekoľkých ľudí si vypočula vety, ktoré ju mimoriadne zranili.

Krásna Alžbeta Ferencová je talentovaná tanečnica, speváčka a najnovšie dokazuje, že aj vynikajúca herečka. Hviezdi v jojkárskom seriáli Iveta, kde famózne stvárňuje mladú rebelskú Trebišovčanku. Jej pôvab a charizma okamžite očarili aj českého režiséra Jana Hřebejka, ktorý od prvej chvíle vedel, že práve ju obsadí do hlavnej úlohy. „Pri titulnej postave sme museli vychádzať z toho, že na začiatku je to také divoké dievča z východného Slovenska, ktoré nikdy nikde nebolo, je svojrázne, pije alkohol, ale zároveň výborne vyzerá, výborne tancuje a zároveň spieva,“ povedal Hřebejk JOJ-ke. Toto všetko našiel práve v Alžbete. „Ak by som nemal obmedzenie, ako má vyzerať, tak takúto všestrannú herečku by som ťažko hľadal, ale ešte mala byť nádherná, ešte mala byť trochu Rómka, keďže je to takýto príbeh a ja som ju v Alžbete našiel.“

Iveta s filmovou matkou. V pozadí v slamenom klobúku režisér Jan Hřebejk. Zdroj: tv joj

Jej prirodzené herectvo očarilo aj ľudí v Markíze a Betke nedávno ponúkli hlavnú postavu v novo pripravovanom seriáli. ,,Markíza a Nova pripravujú nový slovensko-český odľahčený kriminálny seriál z chorvátskeho prostredia. Ústrednú dvojicu v atraktívnej novinke budú tvoriť Slovenka a Čech, pričom hlavnej ženskej roly sa zhostí aktuálne obľúbená a talentovaná Alžbeta Ferencová,“ potvrdili nám v Markíze.

Popularita Alžbety rastie raketovou rýchlosťou. Pritom ešte v roku 2016 musela zo Slovenska doslova zutekať do susedného Česka, keďže ju ľudia lynčovali za jej účasť v Kolese šťastia. „Veľa ľudí nedokázalo pochopiť, že to nebol môj výmysel a ani to, čo sa tam dialo. Americký režisér mi do odpočúvania v uchu kričal: Viac, viac, úsmev, tancuj, OMG, be happy! A to bol ten americký štýl, o ktorom si mysleli, že zafunguje aj u nás na Slovensku – a nezafungoval. Mňa však mrzelo, že ma Slováci zlynčovali, akoby som niekomu ublížila a urobila niečo strašne zlé,“ priznala pred rokom v rozhovore pre českú Evropu 2.

Alžbetu Ferencovú aktuálne mnohí vnímajú najmä ako seriálovú Trebišovčanku Ivetu. Zdroj: TV JOJ

Teraz doslova zažíva renesanciu svojej kariéry. Napriek všetkému sa stále nájdu takí, ktorí jej prostredníctvom nechutných odkazov vedia poriadne ublížiť. „Bála som sa, či seriál ľudia prijmú. Som šťastná, že to ľudia prijali, no všimla som si takú maličkosť, čo je podľa mňa akoby taká podvedomá vec v hlavách ľudí… Ešte stále sa však nájde menšina, ktorá je na internete veľmi hlasná. Našla som také reakcie, že áno, prijali sme ju, áno, je super, ale už by stačilo tej Rómky! Akoby mi boli úspech a šťastie dopriate iba na pár týždňov a stačí. Veď sú tu herečky a ľudia, ktorí by mohli v tom seriáli fungovať... Takáto reakcia sa ku mne dostáva často, ale hovorím, je to od malej skupiny ľudí, ale takej hlasnejšej,“ priznala na krste knihy s názvom Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorú napísala jej dnes už zosnulá prababka Elena Lacková. Tá bola prvou rómskou spisovateľkou, ktorá písala v rómčine, a ako jedna z prvých začala hovoriť o rómskom holokauste.

Elena Lacková. Alžbetina prababka. Zdroj: Internet

„Dokonca sa často stretávam aj s tým, že keď ľudia zistia, že som Rómka, povedia mi: ‚Nevadí.‘ To je moja najobľúbenejšia príhoda, viem, že to nemysleli v zlom, ale je to vtipné, že ‚nevadí‘. Ja sa na nich vlastne ani nehnevám. Je to ťažké, keď s tým odmalička vyrastáte a máte to v podvedomí a nemyslíte si, že je to nesprávne, keď sa s niekým takto rozprávate. Tí ľudia si myslia, že mi dajú pochvalu, keď mi povedia, bože, to je super, že vy žijete inak ako tí ostatní Rómovia. Neviem si predstaviť, že ja by som chodila za ostatnými ľuďmi – Nerómami – a hovorila im, že ježiš, vy tak dobre žijete, oveľa lepšie ako tí moji bieli susedia v Prešove,“ dodala.

