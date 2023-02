JOJ-ka v januári odštartovala minisériu Iveta, ktorá okamžite trhla rekordy sledovanosti. Prvú časť si pozrelo viac ako 900-tisíc divákov! Český režisér Jan Hřebejk do seriálu obsadil Alžbetu Ferencovú a nemohol si vybrať lepšie. Jej popularita vystrelila raketovou rýchlosťou. Rola dievčaťa z Trebišova jej sadla ako uliata a televízia na Kolibe sa mimoriadne tešila, že majú novú veľkú hviezdu. To však netušila, aký úder im uštedrí konkurencia!

Hlavnou hrdinkou minisérie je Iveta, ktorú stvárňuje krásna Alžbeta Ferencová. „Pri titulnej postave sme museli vychádzať z toho, že na začiatku je to také divoké dievča z východného Slovenska, ktoré nikdy nikde nebolo, je svojrázne, pije alkohol, ale zároveň výborne vyzerá, výborne tancuje a zároveň spieva,“ povedal pred štartom seriálu Jan Hřebejk JOJ-ke. Toto všetko našiel práve v Alžbete, ktorá sa tancu, spevu a modelingu venuje už dlhé roky. „Ak by som nemal obmedzenie, ako má vyzerať, tak takúto všestrannú herečku by som ťažko hľadal, ale ešte mala byť nádherná, ešte mala byť trochu Rómka, keďže je to takýto príbeh a ja som ju v Alžbete našiel a myslím, že to môže byť veľké prekvapenie, pretože ona nie je herečka, žije v Česku a začína sa etablovať ako speváčka a tanečnica, ale tu hrá rolu, na ktorej to stojí a padá,“ vysvetlil, prečo siahol práve po Ferencovej.

Na snímke Jan Hřebejk a Alžbeta Ferencová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Alžbeta však pre divákov nebola žiadnym nováčikom. V roku 2010 súťažila v Miss Universe SR, so svojou dievčenskou kapelou Forsomeone skúšala preraziť v šou Česko Slovensko má talent, pôsobila ako tanečnica a v roku 2016 robila asistentku Lukášovi Adamcovi v obnovenej súťaži Koleso šťastia na Markíze. Na toto obdobie však nerada spomína. Pri otáčaní písmenok neustále tancovala, spievala si, poskakovala a za to ju ľudia mimoriadne kritizovali. „Veľa ľudí nedokázalo pochopiť, že to nebol môj výmysel a ani to, čo sa tam dialo. Počas natáčania som zažívala, že v jednej chvíli som mala hovoriť poučky, mala som sledovať ľudí a do toho, keď som hovorila, tak mi americký režisér do odpočúvania v uchu kričal: Viac, viac, úsmev, tancuj, OMG, be happy! A to bol ten americký štýl, o ktorom si mysleli, že zafunguje aj u nás na Slovensku – a nezafungoval. Mňa však mrzelo, že ma Slováci zlynčovali, akoby som niekomu ublížila a urobila niečo strašne zlé. Mňa to dohnalo až do takého štádia, že som zo Slovenska odišla,“ priznala pred rokom v rozhovore pre českú Evropu 2.

Miniséria Iveta Zdroj: TV JOJ

Obrovský zlom v jej kariére však prišiel až so seriálom Iveta. V ňom dokázala, že nie je iba skvelá tanečnica a speváčka, ale aj výborná herečka. Televízia JOJ sa z úspechu Ivety mimoriadne teší a rovnako aj z toho, že Ferencová je ich novou veľkou hviezdou. To sa však už čoskoro zmení. Markíza svojmu konkurentovi uštedrila poriadne drsnú ranu! Krásnu herečku pretiahli do svojich radov! ,,Markíza a Nova pripravujú nový slovensko-český odľahčený kriminálny seriál z chorvátskeho prostredia. Ústrednú dvojicu v atraktívnej novinke budú tvoriť Slovenka a Čech, pričom hlavnej ženskej role sa zhostí aktuálne obľúbená a talentovaná herečka, speváčka, tanečnica a modelka Alžbeta Ferencová, ktorá je známa aj pod pseudonymom Zea,” potvrdili nám v Markíze. Nový 8-dielny seriál vznikne v spolupráci s renomovanou produkčnou spoločnosťou DNA Production, za ktorou stoja producenti Rasťo Šesták a Peter Bebjak. Väčšina natáčania seriálovej novinky bude prebiehať priamo v Chorvátsku, menšia časť tiež na Slovensku a v Česku.

