V nedeľu večer odvysielala JOJ-ka poslednú časť úspešného príbehu o Trebišovčanke Ivete, ktorá si plnila svoje sny. Seriál vyvrcholil finále Miss, kde divákov ohromilo Alžbetino spevácke vystúpenie. Emotívna rómska pieseň o mame a otcovi je Ferencovej autorským dielom, ktoré napísala s pomocou blízkej osoby.



Posledná časť prvej série Iveta vyvrcholila finálovým večerom Miss. Zdroj: TV JOJ

„Túto pieseň som napísala so svojou najlepšou kamarátkou, ktorá je práve Nerómka. Strašne rýchlo sa naučila rómsky a máme na to vtipné spomienky. Napísali sme to pred ôsmimi rokmi, keď sme obidve pracovali a žili mimo svojich rodín. Keď je človek mladý, rodina mu nechýba, a čím je starší, tak mu prirodzene chýbať začne. Písali sme o tom, že rodičia sú koniec koncov tí najdôležitejší ľudia,“ povedala pre Top Star.



Na úspechu piesne „Mamo miri“ sa tak rozhodne podpísal aj fakt, že bola vytvorená od srdca. Herci zo seriálu už stihli prezradiť, že druhá séria Ivety sa začne nakrúcať toto leto.