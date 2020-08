Alena Heribanová je veľkou milovníčkou hlavného mesta. Nikdy však nemala potrebu jeho plusy či mínusy verejne komentovať na sociálnej sieti. No najnovšie zmenila názor. Len pred pár dňami sa vyjadrila, ako katastrofálne vyzerá bratislavská železničná stanica.

„Zídete od Hlavnej stanice s hosťami, ktorí sa tešia na jej krásy. Toto bol uvítací pohľad. Môžeme to zmeniť... musíme, čo najskôr!“ napísala pred pár dňami vo svojom statuse Heribanová, ktorá bola šokovaná nielen zo samotnej stanice, ale aj z jej okolia.

Alena Heribanová Zdroj: archív Aleny Heribanovej

Najnovšie ju však pobúril aj fakt, že pred novou budovou SND by mala viesť električková trať. „Najhoršia je totiž apatia a ja si myslím, že tak zle na tom ešte nie sme. Uverejňujme tie miesta Bratislavy, kde sú jej jazvy, peklo aj krásy a tlačme na kompetentných, ktorí majú moc, peniaze, možnosti a zodpovednosť - my máme na tento tlak a apel právo a oni povinnosť zmeniť veci k lepšiemu. Využime naše právo,“napísala Alena pod svoje fotky na sociálnej sieti, na ktorých je nábrežie Dunaja, socha Štefánika a samotné divadlo.

„Neviem si predstaviť, ako sa dá táto harmónia kultúry a umenia rozrezať koľajnicami a hlukom. Je to námestie a nie Gürtel- trojprúdová cestná komunikácia, ako je to pred Viedenskou štátnou operou,“ pokračovala nahnevaná Heribanová, ktorú pod jej príspevkom podporilo viacero priateľov i kolegov.

