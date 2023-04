FOTO Alena Heribanová, ako ju nepoznáme: Šik aj v TEPLÁKOVEJ súprave ×

Alena Heribanová (67) je odjakživa známa tým, že v móde je doma a na svojom zovňajšku si dáva záležať. V pohodlí domova je to však úplný opak, no aj to jej pristane.