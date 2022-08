Jasmina o tom, že si s Rytmusom kúpili byt v Dubaji, informovala v marci. „Na záver dovolenky sme si splnili ten najväčší sen, o ktorom sme ani nevedeli, že ho máme. Kúpili sme si byt v meste, do ktorého sme sa absolútne zamilovali so všetkým, čo prináša. Milujem ťa,“ odkázala Rytmusovi pri fotografii, na ktorej si dávajú bozk pri dubajských mrakodrapoch. Zaujímalo nás, či je ich byt už pripravený na bývanie a kedy sa tam rodinka chystá.



Na snímke Jasmina Alagič Vrbovská. Zdroj: MARTIN DOMOK

„V Dubaji som bola prvýkrát a hneď sme si tam kúpili byt. Dubaj ma jednoducho očaril. Muž ho miloval už predtým a ja som to stále nechápala, až kým som do Dubaja konečne nezavítala. Išlo o výhodnú ponuku, čiže to nemá len srdce, ale aj hlavu. Tak ako všetky naše doterajšie investície,” zdôraznila Jasmina a prezradila nám, kedy sa tam najbližšie chystá najbližšie.

„Uvidíme, ako to práca dovolí, ale určite by sme do Dubaja chceli ísť, keď bude na Slovensku chladnejšie. Bytový dom sa ešte stavia, dokončený by mal byť budúci rok,” vysvetlila nám. Čo sa týka veľkosti bytu, nejde o nejaký jednoizbák, ale o niečo väčšie. „Ťažko zhodnotiť, čo je priemerné alebo väčšie. Rozlohovo asi skôr väčšie. Ak štandardný byt v Petržalke má približne 70 štvorcových metrov, viem to, lebo kedysi som bola realiťáčka, náš byt v Dubaji je o dosť väčší,” prízvukovala.

Rodinka už roky býva v dome neďaleko Bratislavy a okrem bytu v Dubaji čaká na dokončenie ich ďalšej novostavby, tentoraz v Petržalke. Keď skolaudujú byt v Dubaji, k šejkom sa vraj plánujú odsťahovať aj na dlhšie. „Určite áno. Pokiaľ to bude v našich silách, chceli by sme to striedať. Muž je biznismen na všetky strany a aj teraz tam má rozrobené nejaké veci. Ak bude možnosť, tak určite pôjdeme do Dubaja,” dodala.



