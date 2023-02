Marek prežíva veľkú lásku so snúbenicou Terezou, no okrem nej má miesto v jeho srdci aj ich rozkošná dcérka Olívia. „Je to úplne iná láska, ale jedna krásna a veľmi silná emócia. Neviem, či mám byť až veľmi úprimný, lebo určite je aj veľa bezdetných divákov, tak aby sme ich úplne neodradili. Samozrejme, že náš život sa s príchodom dcérky radikálne zmenil. S niektorými vecami sme sa naučili žiť, niektoré ešte stále vstrebávame. Nie je to úplne jednoduché, ale stojí to za to,” prezradil Fašiang.

Marek Fašiang so snúbenicou Terezou. Zdroj: instagram marekfasiang

„Predtým sme boli dvaja ľudia, ktorí plánovali veci, s dieťaťom sa presunul plánovací manažér na troch a dieťa nám plánuje celý život, ale snažíme sa s tým bojovať a darí sa nám to,” pokračoval Marek, ktorý vie dcérku aj sám prebaliť, no s problémami. „Mávam stres z prebaľovania. Mám pocit, že keď prebaľovanie pripadne na mňa, tak moja dcéra sa na to pripravuje asi dva týždne – na ten obsah (smiech). Keď je prebaľovanie na maminke, je to len malá vzorka toho, čo si pripraví pre mňa. Už to však zvládam, využívam pomôcky z koronového obdobia, čiže respirátory a podobné veci fungujú (smiech). A naučil som sa aj to, že radšej do sprchy, ako použiť vlhčené utierky, je to praktickejšie. Viem ju aj nakŕmiť, aj obliecť, aj keď teda nie najnovšími trendmi,” dodal s úsmevom.