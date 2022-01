Vyzerá to tak, že po rozchode s mladou milenkou Luciou Gelemovou sa Felix rozhodol, že radšej ako byť sám, sa vráti domov k manželke. Odpustila mu Dáda jeho excesy? „Toto je veľmi ťažká otázka, ale som rada, že si veľa vecí uvedomil,” prezradila v českom Blesku. Netajila sa tým, že jej doniesol aj darček. „Nečakala som to, takže potešil, a veľmi,” pokračovala s tým, že dostala kozmetiku a ona mu s dcérou Aničkou kúpila holiaci strojček. Dáda sa slovami vrátila aj k jeho exmilenke. „Jeho vzťah s Gelemovou ma takmer priviedol do hrobu. Azda sa blýska na lepšie časy. Veľmi si to prajem,“ prezradila pre český Blesk Dáda a pred fotografmi sa po rokoch pobozkali. Uvidíme, dokedy im tento comeback spolu bez hádok vydrží.

