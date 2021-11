Adélu spárovali spolu s Adamom Janotom. Stylisti všetkým súťažiacim vybrali štýlové outfity, jedine títo dvaja vyzerali ako z divadelného predstavenia. Adam to zobral športovo, no mladé dievča sa pri pohľade na výber šiat rozplakalo. Vyzerala v nich totiž ako teta zo starých čias. Ostatní ju upokojovali, že je krásna, no vôbec jej to nepomohlo. „Vy by ste mohli pokojne vystúpiť aj v 60. rokoch, lebo vtedy boli čiernobiele televízory,“ podotkol Paľo Habera. „Alebo ste si mohli zobrať korčule a bol by z vás krasokorčuliarsky pár,“ uťahoval si Leoš Mareš. Ako to dopadne, uvidíte v piatok večer na Markíze.

Adéla sa kvôli šatám rozplakala. Zdroj: tv markíza

