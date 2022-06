Juraj Mokrý a Diana Mórová tvorili kedysi pár. Z ich lásky sa im narodil syn Quido, no v roku 2009 prišiel rozchod. Dvojica si následne nevedela prísť na meno. Kameňom úrazu boli spoločne investované peniaze do nehnuteľnosti a okrem toho sa dlhé roky nevedeli dohodnúť na výchove dieťaťa. Situácia sa tak vyostrila, že expartneri sa postavili pred súd. Nakoniec sa dohodli a vzťah medzi nimi sa upokojil.

Pamätáte si ešte na Počasie s Mokrým? Zdroj: tip čitateľa

No kým od ich rozchodu Diana nemala po boku žiadneho oficiálneho partnera, Juraj už niekoľko rokov tvorí pár so sympatickou blondínkou. Už dávnejšie sa stiahol zo šoubiznisu a život mimo svetiel reflektorov mu očividne vyhovuje. Nikde sa neukazuje a neustále drží bobríka mlčanlivosti. V minulosti však tento zabávač patril medzi veľké televízne hviezdy. Na Markíze moderoval víkendové počasie Ako bude s Mokrým, mal program so zábavnými videami Mokrý vidí všetko a moderoval aj náučno-zábavnú reláciu Clever. Stal sa dokonca kráľom tanečného parketu v Let's Dance 3 a zahral si aj postavu psychiatra Dr. Suchého v Ordinácii v ružovej záhrade. Legendárne sú však aj jeho hviezdne nachytávky. V relácii Joža Pročka dostal totiž šancu robiť ako redaktor vymyslenej televízie z Oravy rozhovory so známymi ľuďmi.

Juraj Mokrý ako legendárny moderátor fiktívnej oravskej televízie. Rok 2002. Zdroj: tip čitateľa

A ako vyzerá dnes? Juraja náš čitateľ stretol v stredu poobede v známom bratislavskom nákupnom centre. So svojím už 15-ročným synom Quidom vyšiel od mobilného operátora a namierili si to rýchlym krokom rovno k východu. Mokrý za tie roky dosť ošedivel, no stále sa môže chváliť dlhšou hustou hrivou, ktorú mu mnohí muži v jeho veku môžu len ticho závidieť. V tvári sa však vôbec nezmenil.

Prečítajte si tiež: