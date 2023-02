Hádky, intrigy, špina, polotovary a potraviny po záruke. Toto všetko čakalo šéfkuchára Martina v tretej časti relácie Na nože. Šokujúce odhalenie o stave kuchyne však nakoplo majiteľa a s Martinovou pomocou sa mu podarilo reštauráciu opäť postaviť na nohy. Ako to u nich vyzerá po odvysielaní relácie? Na svojej internetovej stránke majú vynovený jedálny lístok, kde dodnes figurujú niektoré špeciality šéfkuchára Martina. Pridali aj rôzne novinky, napríklad pizzu alebo burger.

Na nože: Takto vyzerá pizza z reštaurácie v Ludaniciach. Zdroj: facebook

Na sociálnych sieťach však svoje jedlá promujú len ilustračnými fotkami, reálne zábery z reštaurácie sme našli len z denného menu, a to zabalené a pripravené na rozvoz. Majitelia si dokonca začali každý týždeň volať hudobných hostí, čo si viacerí návštevníci pochvaľujú. Nájdu sa však aj takí, ktorých takýto program nijako neohuruje. „Mali by sa sústrediť na zlepšenie kvality jedál. Ľudí zaujíma, čo dávajú do úst, a nie fidlikanie,“ znejú reakcie na sociálnej sieti. Taktiež sme sa z reakcií dozvedeli, že začali predávať zákusky, konkrétne si pochvaľovali sladké krémeše. Vyzerá to však tak, že sa pracovníci sa stále nenaučili používať nový objednávkový systém, ktorý im Martin zabezpečil.