Leto je už v plnom prúde, ako sa zvyknete udržiavať vo forme?

Tým, že športujem celý rok – keby celý rok, celý život – tak pre mňa je šport najkrajšia forma oddychu a koníček. Takže ja si skôr v lete užívam také to leňošenie, keď je možné. Úplne milujem chalupu – na Záhorí máme chalupu, bazén, psíka… Manžel sa mi vždy smeje, lebo ráno mi rozprestrie ležadlo, a vždy keď sa k tomu ležadlu vyberiem, niečo zbadám, nejaký krík, strom, proste niečo treba vyplieť, niečo odstrihnúť… Takže si tam ľahnem až večer o piatej a zistím, že celý deň som strávila v záhrade, ale v plavkách, takže sa opaľujem.

Zora sa aj tesne pred 60-kou mimoriadne dobre udržiava. Zdroj: Instagram/zoraczoborova

Vedeli by ste dámam poradiť, ako sa čo najrýchlejšie dostať do formy do plaviek? Je ešte šanca to stihnúť? Máte nejaké overené triky?

Overené triky sú znížiť kalorický príjem – ja tomu hovorím, nie diétna, ale čistá strava. Veľmi veľa zeleniny, hlavne čerstvej, sezónnej zeleninky. Samozrejme, môže byť aj taká dobrá grilovaná, dusená a k tomu rôzne druhy rýb, morských príšer cez biomäská, čo je vlastne divina, až po biele mäso, steaky. Ale, samozrejme, kto nemá rád mäso, môže to nahradiť strukovinami. Takže dá sa v súčasnosti u nás čokoľvek. Mám veľmi rada vyslovene jednoduchú kuchyňu a najmä v lete nejaké to grilovanie, no základ je veľa zeleniny.

Takže ide o kombináciu pohybu a stravy?

V prvom rade strava, tá je 85 % a 15 % je pohyb. A pohyb by si mal každý vyberať zdravý. To znamená podľa svojho veku aj hmotnostnej kategórie a hlavne podľa toho, čo ho baví. Nikdy nerobte to, čo vás nebaví, pretože nebudete mať spätnú väzbu od tela.

Zora a jej manžel Peter (vľavo) v Thajsku. Zdroj: Instagram/zoraczoborova

A ako bude vyzerať vaše leto, bude to viac práca či skôr oddych?

Po dlhom, dlhom čase to bude nie o práci, pretože vždy mávam aj cez leto veľa fitpobytov, ktoré absolvujem so ženami, ale tento rok som si dala trošku pauzu. Začínam až v polovici augusta na našom slovenskom mori, na Šírave, a budem sa venovať hlavne maminke a rodine.

