Túto nechutnosť však diváci na obrazovkách Markízy nemali šancu vidieť. Špeciálny obsah fanúšikom šou ponúkol Martin Šmahel vo svojej relácii Farma X-tra.

,,My tu štíme pred kamerami, akoby sa nič nedialo. Ale ja to mám už tak v p..., či si pomyslia, či som tučná, chudá, či som moletka, mám to v p...!“ vrieskala naokolo opitá Beáta počas močenia. Keď obe vykonali svoje potreby, Eva to zaklincovala: ,,Do prdele, ja som sa doš*ala trošku!“,,Aj ja som došťaná,“ pridala sa Beáta.

Poriadne zle z toho prišlo aj Martinovi Šmahelovi v relácii Farma Xtra. Zdroj: tv markíza

Po tejto hláške ostal Martin Šmahel ako obarený a ledva predýchaval. Túto obrovskú hanbu ukázal aj svojmu hosťovi Jakubovi Zitronovi Ťapákovi, ktorý to okomentoval stručne a jasne: ,,K tomu už nemám, čo povedať. Zhovadili sa už dosť samé...“