Sisa sa na kliniku poriadne vyparádila. Od hlavy po päty sa nahodila do zelenej a bolo na nej vidieť, že zákrokov sa už nevie dočkať. Alena Pallová následne uverejnila fotky zo speváčkinej návštevy a prezradila, čo všetko podstúpila.

Lekárka Alena Pallová miluje sexi ihličky, dokonca v nich celé dni ordinuje. Zdroj: Instagram

„Korekcia nosa nechirurgicky, pomocou výplní, patrí do rúk len veľmi skúsenému lekárovi, pretože nesie so sebou rôzne riziká. Je to injekčné vpravovanie tekutej zosieťovanej kyseliny hyalurónovej do mäkkých tkanív nosa na okamžité, miniinvazívne korigovanie malých nedostatkov, dorovnanie prepadnutých oblastí, optické zúženie a optické zmenšenie nosa. Výhodou je okamžitý efekt a nulové hojenie, žiadne jazvy a rýchla integrácia späť do sociálneho a spoločenského života. Sisa sa nám zverila do rúk a podstúpila tento zákrok pomocou injekčnej aplikácie 0,3 ml kyseliny hyalurónovej Cytosial,“ napísala blondínka. Okrem nosa si však speváčka nechala upraviť aj krk.

Mohlo by vás zaujímať: