Na čiernej listine spomínaného pivovaru sa objavili mená našich politikov. Zoznamu „kraľuje“ bývalý minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. „Tak ako väčšina z vás, milí členovia vlády Slovenskej republiky, aj my sme fanúšikmi vizuálnych pomôcok. Tu máme tú základnú pre náš personál, aby ste boli spoznateľní, predsa cez tie rúška v médiách vás každý nepozná podľa tváre. Blacklist, keď chcete zoznam neželaných hostí, sme rozšírili o štátnych tajomníkov a o nespornú ikonu pandémie Marka Krajčího,“ napísal pivovar k zoznamu.

Ak si niekto myslí, že ide o vtip, je na omyle. Majiteľ reštaurácie Milan Halgaš chce takto apelovať na neústupné kroky vlády proti gastru, ktoré tu pretrvávajú už viac ako rok. No veľkým prekvapením je najnovšie aj postoj lídra kapely Team Paľa Haberu. Príspevok pivovaru si všimol aj on a dokonca ho poriadne inšpiroval.

Habera počas koncertu v Nitre. Zdroj: Emil Vaško

„Pripájam sa k iniciatíve reštaurácie v Bratislave a pána Halgaša! Za mňa - neželám si, aby ktorýkoľvek z týchto politikov navštívil niekedy v budúcnosti môj koncert. Nechcem hrať pre niekoho, kto v týchto ťažkých časoch nepomohol kultúre a ľuďom, ktorí v nej pracujú! A nielen nám! Mohol by som ešte hodinu vypisovať všetky dôvody, ale to by aj tak nemalo žiaden význam. Tak už len jedno - nikto ma k tomuto príspevku nevyzval a nestratil som žiadne nervy. Je to len moje rozhodnutie a je mi jedno, čo si o tom, kto myslí,” reagoval spevák na sociálnej sieti. Jedno je však isté. Jeho hity ako Je to vo hviezdach či Nároční si môžu politici s Palim spievať iba z rádia.

