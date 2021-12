Potetovaná farmárka s dredmi Luna sa v šou radila medzi ženy, ktoré si na dokonalom a umelom vzhľade až tak veľmi nezakladajú. No dlho sa toho nedržala...

Každý rok to isté. Takmer každá súťažiaca, ktorá opustí Farmu, si uteká okamžite zväčšiť prsa, nadpojiť vlasy a napichať pery. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Po šou sa do klubu kačičiek pridala Stanka, Tereza, Miška, Paťa a tomuto trendu najnovšie neodolala ani šamanka Luna!

Luna z Farmy 13. Zdroj: Instagram

,,Ostala som naozaj milo prekvapená z viacerých dôvodov. Bolo to naozaj rýchlo, zákrok trval necelých 10 minút, vôbec to tak nebolelo, ako som si myslela, že to bude bolieť. ,,Nemala som absolútne žiadne modriny. Teraz ich mám tretí deň a pery sú už vlastne takmer úplne odpuchnuté,“ pochválila sa na Instagrame. A klinika, kde si bola dať napichať pery, sa pochválila aj krátkym videom. Pozrite, ako teraz Luna vyzerá!