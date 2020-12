Diváci si budú musieť na obľúbenú moderátorku ešte nejaký čas počkať. Ďurianovú totiž minulý týždeň lapila korona a teraz sa ozvala fanúšikom. „Konečne slnko po náročnom týždni s covidom,”zverila sa v pondelok Ďurianová na Instagrame a priložila aj selfie záber. Ten ju zachytáva v hrubom svetri a čiapke, no so zamrazeným úsmevom. Marianne určite do smiechu posledné dni príliš nie je, keďže bojuje s nákazou koronavírusu, podobne ako viaceré známe tváre z nášho šoubiznisu. Nás zaujímalo, aké má moderátorka príznaky, no do uzávierky nám na otázky neodpovedala.

Marianna Ďurianová Zdroj: archív