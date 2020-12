Komička a moderátorka Evelyn si pred necelými dvoma rokmi dala zmenšiť prsia. Iné estetické zákroky nepodstúpila. Až doteraz. Blondínka totiž prvýkrát vyskúšala korekciu tváre. „Priznám sa, že som si ďobla botox do čielka. Ja som v tomto dosť zásadová - žiadne zákroky do 30 a keď opravovať, tak len vrásku. Takže dnes mi taká včelička ďobla do čielka a ja nebudem mať tú jamu nad pravym obočím,” zverila sa Evelyn na Instagrame a priložila aj fotku. Tá ju zachytáva ešte so spomínanou jamkou na čele. Najbližšie by sme však moderátorku mali uvidieť už bez jamky.

Evelyn Zdroj: Instagram

