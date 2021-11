Súťažiaci dostali za úlohu čo najlepšie pomocou pantomímy znázorniť vylosovanú sexuálnu polohu. Samozrejme, všetko sa dialo v dvojiciach. A prišlo aj na Mirku a Honzu. Tí si rovno vylosovali znázorniť bozkávanie. Obaja však vôbec neváhali a vrhli sa na seba. ,,Začali sme sa bozkávať a až také zlé to nebolo,” skonštatoval Honza. ,,Honza sa mi celkovo páči ako charakter, on je čistá duša, má to v sebe usporiadané,” rozplývala sa Mirka. Len ktovie, čo na to Aicha, keď takto svojho drahého zbadá. Ale ako by povedala sama, bola by ,,spíčles.” Po slovensky, bez slov.

Aicha, čo povieš na svojho Honzíka? Zdroj: tv markíza/voyo