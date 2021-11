Do vily Love Island už nejaký ten čas neprišli žiadni noví hráči. To sa však zmenilo. Novým bombshell je 21-ročný Filip. Keď ho Aicha zbadala, takmer onemela.

Tento ambiciózny chalan je futbalista a model. Pochádza z Bratislavy. Skúšal aj kariéru profesionálneho futbalistu v USA. A to najhlavnejšie... Ide o bývalú známosť Aichy. Keď ho zbadala, takmer jej zabehlo. Moderátorka Nikol Moravcová ho následne síce predstavila ako jej ex, no on sa okamžite ohradil.

Nováčik vo vile Filip Aichu veľmi dobre pozná. Zdroj: TV Markíza/Voyo

,,Vzťah? Neviem, či to bol vzťah, ale oukej. Čo raz skončilo, to pre mňa skončilo," krútil hlavou Filip. ,,My sme spolu nikdy oficiálne nechodili," hapkala Aicha. Po párovaní sa stretla s dievčatami a povedala im, ako to medzi nimi vlastne bolo. ,,To je posledný chalan, s ktorým som spala, jak som sem išla. A ešte za mnou ku*va dôjde a predstaví sa mi!" šokovane reagovala Aicha. ,,Proste hajzel, to nie je dobrý človek," zhodnotila ho Mirka. Viac uvidíte už dnes večer na Voyo.

