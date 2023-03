Viktória “Aicha ”Niang (20) sa venuje hlavne sociálnym sieťam a modelingu. Sebavedomie jej vôbec nechýba a svojich fanúšikov neustále zásobuje odhalenými fotkami. Teraz sa rozhodla podeliť aj o svoje nedokonalosti, ktoré ju dlhodobo trápia. Pred pár mesiacmi si zadovážila priesvitný strojček a teraz chce v úpravách pokračovať. „Keď som bola menšia, mala som zlomený nos a mám na ňom hrbolček. Práve som prišla od lekára, od plastického chirurga, kde som bola na konzultácii,” poukázala na svoj nos, s ktorým nie je spokojná.

Aicha bez copíkov, mihalníc a iných vylepšení. Zdroj: instagram @viktorianiang

Doktor ju však nepotešil. „Čakala som, že mi chirurg povie, že to hneď spravíme. On mi však povedal, že úpravy by boli úplne minimálne a vôbec mi to netreba. Vraj si to mám rozmyslieť a počkať aj 2 alebo 3 roky,” smiala sa vysoká kráska, ktorá nakoniec uznala, že táto aj nedokonalosť z nej robí jedinečnú osobu, a to vôbec nie je zlé.