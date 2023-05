Viktoria Aicha Niang sa do povedomia ľudí dostala vďaka markizáckej šou Love Island a potom tancovala aj v Let's Dance. Čokoládovej kráske sa, žiaľ, na ostrove lásku nepodarilo nájsť, no do vankúša rozhodne neplače. Verejnosti odtajnila nového frajera.

Aicha, ktorá v tanečnej šou pred rokom súťažila po boku Taliana Fabia Bellucciho, bola nejaký čas bez partnera, no tomuto je koniec. Ešte v novembri minulého roka totiž priznala, že si našla novú známosť. „Je tu jeden chlap v mojom živote od začiatku tohto roka. Máme sa veľmi radi a je vysoký, ale nechcela by som to viac špecifikovať,” prezradila vtedy v relácii Hideaway. No a po pár mesiacoch ho prestala skrývať. Aj keď ho najprv vôbec neukazovala do tváre, aktuálne sa na sociálnej sieti pochválila zábermi, kde ho ukázala v plnej paráde. Dvojica si momentálne užíva dovolenku v Dubaji. Spoločnosť im robia aj jeho dve malé deti. A budete možno prekvapení, s kým ich Aichin nový objav má.

Aicha z Love Island. Zdroj: Instagram viktorianiang

Ich mamou je II. vicemiss Slovensko 2018 Yasmine Taty. Aichin nový priateľ je totiž jej bývalý Erik, s ktorým má dve deti Ryana a Khloé. Exmisska a tanečníčka však tiež nie je sama, už pár mesiacov randí s novou láskou. A keďže Yasmine je tiež čokoládová kráska, Erik si našiel novú partnerku akoby cez kopirák.

Prečítajte si aj: