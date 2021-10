Konečne našla toho pravého? Exmanželka Jakuba Prachařa (38) Agáta Hanychová (36) ukázala nového frajera. Za posledný rok je to už asi siedmy chlap, s ktorým sa pochválila.

FOTO Agáta Hanychová to strieda ako ponožky: TOTO je po rozvode v poradí jej ÔSMY FRAJER

Odkedy sa Hanychová v roku 2019 rozviedla s manželom Prachařom, s ktorým má dcéru Miu (4), chlapov strieda ako ponožky. Zatiaľ čo Jakub má iba druhú známosť od ich rozvodu, keď aktuálne randí s mladučkou herečkou Sarou Sandevou, jeho ex sa pochválila ďalším, už asi ôsmym frajerom. „Aj keď sa na fotkách tvárim ako …krásny čas s Jirkom, ktorý mi ukázal niečo, čo ma robí fakt šťastnou. A to je byť sama sebou. Komentáre si nechajte. Láska, podpora, šťastie,” napísala Hanychová na Instagrame a pochválila sa aj spoločnými zábermi s frajerom. Ktovie, koľko jej to vydrží tentokrát.

Agáta Hanychová Zdroj: Instagram

