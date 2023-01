Práve v Maroku celebritní manželia a ich 4-ročná dcérka Nina, ktorá sa im narodila v auguste 2018, spoločne žili. Navonok idylicky pôsobiace manželstvo rodáčky z Brezna Sklenaříkovej s marockým podnikateľom vydržalo dlhých 8 rokov. Pár však tvorili dokopy 12 rokov. Ako však modelka nedávno verejne oznámila na sociálnej sieti, ich cesty sa rozišli. Dvojica však naďalej ostáva v dobrom vzťahu, najmä pre ich spoločnú dcérku. Kráska si však najnovšie zbalila kufre a odišla z Afriky.

Adriana zverejnila 6 dní po rozchode takúto fotku s manželom. "Rodina navždy," napísala k nej. Zdroj: Instagram Adriana Sklenaŕíková, manžel aram,

„Zbohom Marakéš,“ lúčila sa Adriana s mestom, kde dlhé roky žije. Pred pár dňami totiž sadla do lietadla a Maroko opustila. Či to bolo nadobro, alebo iba na nejaký čas, to nešpecifikovala. V každom prípade jej kroky smerovali do milovaného Francúzska. „Dobré ráno Paríž,“ napísala na Instagrame, keď z taxíka fotila ikonickú Eiffelovu vežu. Práve v Paríži začínala Sklenaříková svoju modelingovú kariéru a dlho tam žila, než s manželom začali žiť v Maroku. Je však pravdou, že Adriana často lietala do Paríža aj posledné roky.