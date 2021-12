Adriana Sklenaříková z Brezna, ktorá sa kedysi pýšila najdlhšími nohami na svete, robila vo svete modelingu dlhé roky dobré meno Slovensku. Preslávila ju zázračná podprsenka Wonderbra. Dnes je druhýkrát vydatá a už vyše troch rokov sa teší doslova z vymodlenej dcérky Niny (3). S tou si užíva krásne chvíle čo najviac, ako sa len dá. Najnovšie si od nej na chvíľku odskočila, keď si užila spoločnosť priateľov.

Na fotke, ktorú zverejnila na Instagrame, je s prešediveným pánom a kamarátkou. Adriana predviedla mladistvý look so zapletaným vrkočom. Blondínka je dokonca akási viac opálená v tvári. Treba uznať, že napriek tomu, že na jeseň prekročila prah 50-ky, jej to mimoriadne pristane.

