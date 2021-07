Adriana sa rozhodla pre veľký krok. Sťahuje sa za svojím priateľom do Rakúska. V Teleráne ju diváci budú vidieť ešte do konca júla. No a teraz webu markiza.sk dokonca ukázala, ako to bude u nich doma vyzerať. Už na prvý pohľad je jasné, že ide o mega luxus. História tejto rezidencie siaha až do roku 1789.

Adriana Poláková Zdroj: instagram.com/Adriana Poláková

„Od roku 1789 sa v meste Burgau vyrábala bavlnená priadza. Carl Batthyany, majiteľ fabriky, ktorý ako prvý zaviedol mechanické spracovanie bavlny v Rakúsko-Uhorsku, si v meste neskôr postavil kaštieľ. V roku 1831 Viedenčan Georg Borckeinstein odkúpil fabriku a zmodernizoval ju a rovnako tak odkúpil aj kaštieľ. Ten potom niekoľkokrát ešte zmenil majiteľa aj výzor. K pôvodnému domu bolo postavené krídlo. Pôvodný štýl domu je z 19. storočia a prístavba už bola realizovaná v 20. storočí. Zaraďujú ho do neskorého klasicizmu, no nájdeme tu aj stopy baroka. K domu patrí aj park, ktorý má asi jeden hektár a je zapísaný ako historicky chránená pamiatka rovnako ako kaštieľ. V kaštieli sa nachádzajú aj pôvodné kachle. Je ich päť a sú stále funkčné," prezradila pre markiza.sk Adriana, ktorá si svoj nový príbytok už poriadne zveľaďuje.

Adriana s priateľom Christiánom. Zdroj: instagram A.P.

„Celé dni tam trávim v záhrade, ktorá bola dosť zanedbaná. Teším sa z domácich vajíčok a už zháňam robotníkov, aby som v zime prerobila trošku interiér a na jar mohla otvoriť s priateľom Christianom penzión," reagovala moderátorka, ktorá vždy túžila po vlastnom penzióne. „Chcela by som mať penzión alebo kašieľ. Tak do 5 rokov. Ešte tak 2 - 3 roky budem robiť také to hľadanie vhodnej lokality. Nechcem, aby to bolo veľké. Tak 5 - 10 izieb max. No ešte si musím doplniť vzdelanie, má to ešte veľa stupienkov,“ prezradila v roku 2020. Nuž, svoj sen si stihla zrealizovať oveľa skôr.