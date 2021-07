Moderátorka Adriana Poláková (45) je už štyri roky šťastne zadaná. Až po uši je zamilovaná do zahraničného priateľa, za ktorým sa definitívne sťahuje už onedlho.

Adriana Poláková stretla svoju polovičku Christiana v roku 2017 v Teleráne. Pracuje v IT oblasti a moderátorke pomáha s jej e-shopom a webom. No keďže nie je Slovák a donedávna bola situácia vážna a nemohlo sa nikam cestovať, zaľúbenci boli dlho od seba odlúčení. Obom však svitlo na lepšie časy, keď sa Adriana rozhodla presťahovať za ním do kaštieľa neďaleko rakúskeho Grazu. Aktuálne je tam na pár dní a maká na prácach okolo spomínaného kaštieľa a lepšie sa azda dlho nemala.

Adriana Poláková Zdroj: instagram.com/Adriana Poláková

„Mám sa úžasne,” napísala k spoločnej fotke s partnerom na sociálnej sieti. Poláková tak po vyše roku ukázala svoju lásku, pre ktorú obetovala kariéru v Markíze. Obaja stále pôsobia ako zamilované hrdličky.

