Dlhoročná tvár Telerána Adriana Poláková (44) sa rozhodla, že z Markízy odchádza. Dôvodom je sťahovanie za jej priateľom do Rakúska. Mnohých však zaujíma hlavne to, čomu sa tam bude vlastne venovať?

Adriana Poláková spoznala svojho priateľa v roku 2017 práve vďaka Teleránu. Sympatický Rakúšan Christian pracuje v IT oblasti a žije v Rakúsku. Preto bolo iba otázkou času, kedy sa tam za ním presťahuje. No keďže moderátorka po nemecky dobre nevie, čomu sa tam bude venovať?

Moderátori Daro Richter a Adriana Poláková po spoločných 14 rokoch v Teleráne končia. Zdroj: tv markíza

„Ja si vždy prácu nájdem, takže nebudem sa nudiť a sedieť doma. No a veľkou výhodou sociálnych sietí je, že sú bez limitov, bez hraníc, to znamená, že aj zo zahraničia, kde nie je žiadny časový rozdiel, keďže idem iba do Rakúska, kedykoľvek sa s nimi opäť spojím, budeme opäť spolu piecť, takže v tomto pokračujem ďalej a toho času budem mať dokonca viac. Ale toľko, kým je to ešte zdravé a je to v pohode aj pre mňa a aj pre život, ktorý tam budem žiť. Takže zo sociálnych sietí určite neodchádzam,” priznala pre markiza.sk.