Adriana Poláková sa v roku 2007 rozviedla s manželom Jurajom. Keďže v tom čase už mala dve deti, musela sa naučiť žiť bez partnera. "Mne sa vtedy zrútil svet. No prioritou boli moje deti, ony sú pre mňa všetko – niečo nedotknuteľné. I keď musím povedať, že môj bývalý manžel mi s výchovou veľmi pomáha a deti u neho bývajú pár dní do týždňa, keď vysielam," prezradila pred rokmi v rozhovore pre denník Pravda. No v čase, keď riešila rozvod, z nej bola začínajúcou moderátorkou v Teleráne. Odvtedy prešla viacerými zmenami a dnes patrí medzi stálice televízie. A okrem toho sa z nej stala úspešna podnikateľka a cukrárka.

Moderátorka Adriana Poláková. Zdroj: Instagram.com/adriana_polakova

Od roku 2017 tvorí Adriana pár so zahraničným priateľom Christianom. S bývalým manželom má však stále dobré vzťahy. "S bývalým bývame blízko seba a sme v kontakte. Ostali nám spoloční kamaráti a keď sa ide na opekačku, tak sme tam všetci a neriešime to ako problém. Malo to normálny priebeh a ostali sme v priateľskom kontakte," prezradila pred časom.

Adriana Poláková s deťmi. Zdroj: Instagram A. P.

Adrianina dcéra Lucia sa najnovšie prostredníctvom sociálnej siete pochválila fotkou so svojím otcom. Za posledné roky sa viac zaguľatil, ale je to stále sympaťák.