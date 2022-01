Adriana Poláková v máji tohto roku všetkých prekvapila správou, že v Teleráne po 16 rokoch končí. Na obraze sa ako moderátorka poslednýkrát objavila 30. júna 2021. Dôvodom bolo, že sa odsťahovala do Rakúska, kde býva v kaštieli s priateľom Christianom. Krátko nato prišla s priznaním, že má za sebou vážnu operáciu. Keď sa dala dokopy, vrátila sa do Rakúska, kde žije s partnerom, s ktorým pomaly finišujú s prerábkou kaštieľa.

Na jar ho totiž plánujú otvoriť pre verejnosť. Že to bude spojené s veľkou párty, prípadne so svadbou, to vylučuje. „Nie, s tým je veľa roboty. Keby som sa mala niekedy vydávať, tak by som chcela prísť ako ‚načančaná’ nevesta a nemať s starosť s tým, či je jedlo teplé a či sú hostia obslúžení. A to by nešlo, ak by som to mala všetko na starosti,“ prezradila Poláková, ktorá už raz vydatá bola, v januárovom vydaní mesačníka Zdravie.

„Teraz mám toľko starostí, že momentálne takéto otázky neriešim. Maliari práve museli dať dolu celý plafón a idú ho robiť nanovo. Riešim, čo chlapom uvarím, to sú teraz moje prioritné otázky. Snažím sa žiť tak, že riešim problémy tu a teraz,“ dodala Adriana v čase, keď poskytla rozhovor spomínanému magazínu.

SILVESTER CELEBRÍT: Exmarkizáčka Adriana Poláková si pripíjala medzi sliepkami

Prečítajte si tiež: