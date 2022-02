Z Adriany Polákovej (45) sa minulý rok stala zámocká pani. Spolu s priateľom Christianom kúpili nádherný kaštieľ v rakúskom meste Burgau a pustili sa do rekonštrukcie. Bývalá moderátorka už čoskoro chystá veľkolepé otvorenie. Koľko bude stáť noc v apartmáne a ako vyzerajú izby pre turistov?

Adriana Poláková dala minulý rok v Teleráne výpoveď a začala si plniť svoj dávny sen. S priateľom Christianom si kúpili kaštieľ v mestečku Burgau a postupne ho premenili na penzión pre turistov. „Celé dni tam trávim v záhrade, ktorá bola dosť zanedbaná. Teším sa z domácich vajíčok a už zháňam robotníkov, aby som v zime prerobila trošku interiér a na jar mohla otvoriť s priateľom Christianom penzión," prezradila v čase jeho kúpy Adriana pre markiza.sk.

„V roku 1831 Viedenčan Georg Borckeinstein odkúpil fabriku a zmodernizoval ju a rovnako tak odkúpil aj kaštieľ. Ten potom niekoľkokrát ešte zmenil majiteľa aj výzor. K pôvodnému domu bolo postavené krídlo. Pôvodný štýl domu je z 19. storočia a prístavba už bola realizovaná v 20. storočí. Zaraďujú ho do neskorého klasicizmu, no nájdeme tu aj stopy baroka. K domu patrí aj park, ktorý má asi jeden hektár a je zapísaný ako historicky chránená pamiatka rovnako ako kaštieľ. V kaštieli sa nachádzajú aj pôvodné kachle,” opísala vtedy Poláková aj históriu kaštieľa, ktorý sa nachádza 60 kilometrov od mesta Graz.

Odvtedy prešlo už niekoľko mesiacov a Poláková sa konečne dočkala. V marci čaká prvých hostí. „K dispozícii budú 2 apartmány pre 4 osoby, ale pokojne si ho môžu rezervovať aj 2 osoby, pre väčší komfort z veľkých priestranných izieb. V týchto apartmánoch sú dve spálne, obývačka, kúpeľňa so saunou. Ďalej budú k dispozícii aj izby pre dve osoby - jeden apartmán na 2. poschodí (bez výťahu) s vlastnou kuchynkou (vhodný pre dlhodobejšie pobyty), so spálňou a s obývačkou alebo jedna izba na 1. poschodí (bez výťahu),” informuje Poláková širokú verejnosť. A koľko peňazí si majú turisti pripraviť? „Apartmány pre 4 osoby stoja 220 € na noc, apartmán pre 2 osoby - ten na 2. poschodí s kuchynkou - 190 € a izba pre 2 osoby - 120 € na noc. Raňajky nie sú zahrnuté v cene. No určite si ich objednajte. Cena je 13 € na osobu a verte nám, že budú stáť za to,” oboznámila budúcich hostí.