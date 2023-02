Témou stredajšieho Telerána bola rodičovská láska. Aj preto si do kuchyne pozvali bývalú kolegyňu Adrianu Polákovú aj s jej deťmi Jurajom a Luckou.

Adriana Poláková vlastní v Bratislave niekoľko cukrární, no keďže sa presťahovala do Rakúska, kde prevádzkuje s priateľom vlastný penzión, chod jej podnikov prenechala deťom. „Ja som bola výborná šéfka. Nech povedia aj ‚zamestnanci‘,“ povedala Adriana a slovo prenechala svojim dvom deťom. „Dovolenky boli také, že keď sme mamine povedali, že nemôžeme ísť robiť, tak sme nemuseli. Ale väčšinou to bolo tak, že pred školou sme išli a potom sme robili po škole,“ opísal prácu v cukrárni jej syn Juraj, ktorý sa venuje modelingu. Nebojí sa, že z toľkých dobrôt priberie?

Daro Richter a Adriana Poláková v čase, keď boli ešte moderátormi Telerána. Zdroj: Televízia Markíza

„Ja mám výhodu, že mám ešte dobré spaľovanie, takže môžem jesť, koľko chcem, a veľa športujem a hýbem sa. Hrávam bedminton, posilujem…” neobáva sa Juraj. Napriek tomu, že Adriana už pôsobí v Rakúsku, na kontroly chodí pravidelne. „Kontrolujem, či je doma všetko v poriadku, upratané, porobené. Či fungujú aj bezo mňa. A fungujú. Deti to odkukali od nás. Videli, že ja chodím do roboty, ich otec stále niečo robí a sme doma, keď je čas na rodinu,“ dodala hrdá mamina Poláková.

