Moderátorka Adriana Poláková (45) je už vyše štyri roky šťastne zadaná. Až po uši je zamilovaná do zahraničného priateľa Christiana, za ktorým sa nedávno odsťahovala do Rakúska. Nedávno ju však zastihli zdravotné problémy a ona musela okamžite na operáciu. Po dvoch mesiacoch sa konečne stretla so svojou láskou.

Adriana Poláková stretla svoju polovičku Christiana v roku 2017 v Teleráne. Pracuje v IT oblasti a moderátorke pomáha s jej e-shopom a webom. No keďže nie je Slovák a donedávna bola situácia vážna a nemohlo sa nikam cestovať, zaľúbenci boli dlho od seba odlúčení. Obom však svitlo na lepšie časy, keď sa Adriana rozhodla presťahovať za ním do kaštieľa neďaleko rakúskeho Grazu. V piatok zavítala do Telerána, kde opísala svoje zdravotné ťažkosti a cez víkend sa už konečne vybrala naspäť za láskou.

"Dva mesiace ubehli ako voda. Konečne spolu," napísala Poláková na svojom Instagrame k fotke. Na nej pózuje v objatí s partnerom Christianom, ktorý jej dáva sladký bozk na líčko. Adriana doslova žiari šťastím, čo si všimli aj jej fanúšičky.

Adriana Poláková žije v Rakúsku. Zdroj: instagram A.P.

"V očiach najviac vidno, že ste veľmi šťastná, to je taé krásne, lebo úprimnej lásky je málo, veľa šťastia a lásky," napísala jej istá fanúšička Zuzana. "Hlveľmi vám to pristane a to šťastie Vám srší z očí. Držím palce," doplnila ju Lucy. "Hlavne veľa zdravíčka prajeme, konečne sme vás videli v Teleráne,"odkázala jej istá Marianna.

