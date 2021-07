Kmotríková už v minulosti prezradila, že v dcére Linde má skvelú kamarátku a poradkyňu na všetko. „No, ‚parťáčku‘, ako v čom, ale v otázkach módy či kozmetiky je super, že mi vie poradiť. Je to úplne iné, ako mať syna, to je jasné,“ povedala Adriana ešte v roku 2019 pre jojkársky Top Star. Moderátorka je na svoje obe deti veľmi pyšná a nedá na ne dopustiť.

Relácia Život s diagnózou Adrianu nesmierne baví. Zdroj: Archív NMH

„Myslím si, že sa mi z nich podarilo vychovať dobrých a slušných ľudí. Sú rozumní, skromní a na to som pyšná,” prezradila Kmotríková v najnovšom vydaní týždenníka Život. Dcéra Linda sa vydala na dráhu v estetickej a biznis oblasti.

„Obdivujem na nej jej vkus a cit pre módu a estetiku. Často mi výborne poradí, keď si neviem dať rady. Študuje na univerzite biznis, ale je aj tvorivá a má záľubu v krémikoch na pleť či na telo, a tak si myslím, že by sa výborne uplatnila v kozmetickom priemysle,” pokračovala moderátorka, ktorá tak jasne potvrdila to, že dcéra v jej šľapajach určite nepôjde. Do televízie ju to zrejme vôbec neťahá.